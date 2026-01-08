Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de heyecan her geçen gün artarken, sezonun üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potası şekillenmeye başladı. Zorlu parkurda oynanan dokunulmazlık mücadelesinde kaybeden taraf mavi takım oldu. Büyük çekişmeye sahne olan oyunun ardından mavi takımda eleme adaylarını belirlemek için konsey toplandı.

Konseyde yapılan oylama sonucunda, haftanın 4. eleme adayı Erkan olarak belirlendi. Takım arkadaşlarının oylarıyla eleme potasına giren Erkan’ın ardından yapılan ikinci oylamada ise haftanın 5. eleme adayı Murat oldu. Böylece Survivor 2026’da bu haftanın eleme adayları Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat olarak kesinleşti.

Dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacıların hırsı ve mücadele gücü dikkat çekti. Hem fiziksel hem de mental dayanıklılığın ön planda olduğu parkurda yarışmacılar kazanmak için adeta sınırlarını zorladı. Sezonun üçüncü dokunulmazlık oyununda, özellikle son sayılar nefesleri keserken, küçük hatalar maçın kaderini belirledi.

Bu sezon Survivor’da eleme sistemi hem SMS oyları hem de performans değerlendirmeleri üzerinden ilerlediği için yarışmacılar üzerindeki baskı da giderek artıyor. Eleme potasına giren isimlerin performansları kadar, izleyici desteği de belirleyici olacak.

Önümüzdeki günlerde yapılacak eleme gecesinde kimin adaya veda edeceği büyük merak konusu. Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de rekabet sertleşirken, dengelerin her an değişebileceği bir haftaya girilmiş oldu.