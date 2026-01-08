Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), 2026 yılı ocak ayı itibarıyla T10X ve T10F modellerinin güncel fiyat listesini ve yeni kampanyalarını duyurdu. 2025 yılını 39 bin 20 adet satışla kapatan Togg, yeni yıla güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Togg 2026’da Sınırlı Zam Yaptı

Paylaşılan listeye göre, SUV segmentindeki T10X’in başlangıç fiyatı 1 milyon 862 bin TL’den 1 milyon 870 bin TL’ye, sedan gövdeli T10F’in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 878 bin TL’den 1 milyon 886 bin TL’ye yükseldi. Opsiyon paketlerinin fiyatları ise sabit tutuldu.

T10X 2026 Güncel Fiyatları

V1 RWD Standart Menzil (314 km): 1.870.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil (523 km): 2.180.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More (AWD): 3.178.000 TL

T10F 2026 Güncel Fiyatları

V1 RWD Standart Menzil (350 km): 1.886.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil (623 km): 2.196.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More: 3.178.000 TL

Sıfır Faizli ve Uzun Vadeli Kredi Seçenekleri

Togg, 2026’nın ilk kampanyasında 600 bin TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi imkânı sunuyor. Ayrıca 36 ve 48 aya varan vadelerde farklı faiz oranlarıyla 1,5 – 1,9 milyon TL’ye kadar kredi seçenekleri hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar için geçerli.

Güvenlik ve Teknoloji Öne Çıkıyor

Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Togg T10X ve T10F, gelişmiş sürüş destek sistemleri, yüksek menzil seçenekleri, dijital kokpit, Meridian ses sistemi ve panoramik cam tavan gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Opsiyon Fiyatları Sabit

Togg, 2026’da opsiyon paketlerinde fiyat artışına gitmedi. Teknoloji ve Konfor Paketleri, panoramik cam tavan ve premium ses sistemi önceki fiyatlarla sunulmaya devam ediyor.

Togg’un 2026 fiyatları ve kampanyaları, yerli elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.