Halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen hijyen denetimleri, belediye ve ilgili kurumlar tarafından aralıksız sürdürülüyor. Özellikle gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde yürütülen denetimlerde; temizlik, personel hijyeni, ürün saklama koşulları ve genel iş yeri düzeni titizlikle inceleniyor.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşmasını amaçlayan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere ise idari yaptırımlar uygulanıyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda birimi ekiplerince okul kantinleri ve çevresindeki iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş gıdalar bulundurduğu belirlenen 2 işletmeye toplam 42 bin 12 lira para cezası kesildi.