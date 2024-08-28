MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Gülistan Tekik, Süleymaniye’de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu. Ayrıca örgüt ideolojisini yaymak ve örgüte katılımları artırmak ile görevliydi.

Tekik, Süleymaniye’de benzer çalışmaları yürüten diğer hücrelerin de sözde sorumlusuydu.

Tekik, MİT tarafından adım adım izlendi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı ve etkisiz hale getirildi.