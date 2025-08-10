Olay, Mersin açıklarında meydana geldi. İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Berkan Aslan, staj yaptığı gemiden serinlemek amacıyla denize girdi.

Kısa süre içinde akıntıya kapılan Aslan’ı fark eden gemi mürettebatı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Berkan Aslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç öğrencinin ölüm haberi, ailesi ve üniversite camiasında büyük üzüntüye neden oldu.