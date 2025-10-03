İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlere ilişkin soruları yazılı olarak yanıtladı.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na 1 Ekim gecesinden başlayıp dün sabaha kadar süren saldırıda 474 aktivistin alıkonularak İsrail'e getirildiği belirtildi.

Bu sabah düzenlenen saldırı sonrası yasa dışı olarak ele geçirilen Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette'de 6 aktivistin bulunduğu, onların da alıkonularak İsrail'e doğru getirildiği kaydedildi.

Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı işlemlerine başlandığı ancak sürecin zaman alacağı ifade edildi.

Buna ek olarak filodaki 4 aktivistin sınır dışı edildiği aktarıldı ancak bu kişilerin kimler olduğu hakkında bilgi verilmedi.

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sumud Filosu'na katılan ve alıkonularak İsrail'e götürülen 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığı belirtildi.