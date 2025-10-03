Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği sınavlarda, soruların bilimsel doğruluğuna ilişkin yapılan itirazlarda alınan ücret, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşındı. İtiraz ettiği bir sorunun iptal edilmesine rağmen, ödediği ücretin iade edilmediğini belirten bir vatandaş, konuyla ilgili geri ödeme talebinde bulundu.

Şikâyeti değerlendiren KDK, başvuran kişinin haklı gerekçeler sunduğunu ve ilgili sorunun ÖSYM tarafından iptal edilmesine rağmen, başvuru ücretinin iade edilmemesinin adil olmadığını vurguladı. KDK, “İptal edilen bir soruya yapılan başvuru sonrası ücretin iade edilmemesi, kamu yararı ile bireysel menfaatler arasında idare lehine dengesizlik oluşturur” değerlendirmesinde bulundu.

Kuruma göre, başvurunun haklı çıkması ve sorunun iptal edilmesi halinde ücretin iade edilmemesi, hem hukuka hem de hakkaniyet ilkesine aykırı. Bu kapsamda KDK, ÖSYM’ye itiraz sonucu iptal edilen sorular için başvuru ücretlerinin iade edilmesi yönünde tavsiyede bulundu.

KDK’nın bu kararı, benzer durumlar yaşayan adaylar için emsal teşkil edebilir. ÖSYM’den ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.