Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkayası Mahallesi’nin 1800 rakımlı Doyalan Yaylası’nda yaşayan besici Halil İbrahim Karakuş, geçimini hayvancılıkla sağlarken, doğanın sunduğu bir başka nimeti de değerlendiriyor: doğal arı balı.

Karakuş, yaylada her sabah hayvanlarını otlatmaya çıktığında, bir yandan da sedir ormanlarında arıların izini sürüyor. Sedir ağaçlarının kovuklarında kümelenen yabani arıları dikkatle takip eden Karakuş, zamanla arıların oluşturduğu doğal kovanları keşfetmeyi öğrenmiş. Bu zahmetli ancak bir o kadar da değerli uğraş, onu metrelerce yükseklikteki ağaçlara tırmanmaya yönlendiriyor.

Doğal bal avcılığı, her ne kadar kazançlı olsa da oldukça riskli ve sabır gerektiren bir iş. Halil İbrahim Karakuş, kimi zaman saatlerce ormanda arıların izini sürdüğünü, kimi zaman ise yüksek ağaçlara tırmanmak zorunda kaldığını söylüyor.

Karakuş, geçtiğimiz günlerde hiçbir katkı maddesi, şeker veya insan müdahalesi olmadan tamamen doğada oluşan bu balların kilosunu, 5 ila 6 bin TL arasında satışa sunduğunu ifade etti.

Karakuş, özellikle sağlık açısından oldukça kıymetli olan bu balların, bölgede büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. “Doğanın sunduğu bu eşsiz nimetten hem faydalanıyoruz hem de elde ettiğimiz geliri aile bütçemize katkı olarak kullanıyoruz” dedi.