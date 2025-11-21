Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'sinin alınmasıyla hesaplanan başarı puanlarını 29 Ağustos’ta açıklamış, ardından 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu 15 Ekim’de yayımlanmıştı.

Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1–5 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Yapılan itirazlar, sözlü sınav komisyonları tarafından 3 Ekim'e kadar değerlendirilerek kesinleşmiş puanlar adayların tercih ekranına yansıtıldı.

15 bin öğretmen için tercih başvuruları 17 Kasım’da başladı ve süreç bugün saat 16.00’da sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar, elektronik ortamda en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebiliyor.

Atamalar, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026’da göreve başlayacak.

Öğretmen Atamalarında Yeni Dönem Başlıyor

MEB, 24 Kasım’da yapılacak bu atamayla birlikte son kez KPSS + sözlü sınav modeliyle öğretmen istihdamı gerçekleştirmiş olacak. Bu tarihten sonraki sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: