Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği kritik ziyaretin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçmişteki travmalar ve kayıp vakaları nedeniyle Suriyeli yetkililerin başlangıçta koruyucu aile sistemine çekimser yaklaştığını belirten Göktaş, Türkiye'nin başarılı modelinin anlatılmasıyla birlikte adımların atıldığını duyurdu.

Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen koruyucu aile modelinin Suriye'de uygulanmaya başlandığını vurgulayan Bakan Göktaş, "Suriye'de Türkiye'ye minnettar olan bir ülke gördüm; en zor zamanlarında onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar Ekran Başında Günde 3,5 Saat Harcıyor

Dijital bağımlılık ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Göktaş, kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmalarının çocuklarda uyku bozukluğu, depresyon ve konsantrasyon kaybına yol açtığını belirtti.

Göktaş "Yaptığımız çalışmalar, çocuklarımızın sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini, ancak çocukların ekran başında kaldıkları sürenin farkında bile olmayıp bunu inkar ettiklerini göstermektedir.

Dünyada Avustralya ve Malezya bu konuda fiilen adımlar atarken, biz de şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e- Devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz." dedi.

Oyunlarla İlgili Yeni Düzenleme Yolda

Göktaş artan oyun bağımlılığına da değinerek şunları kaydetti:

"Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup, oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmaktadır.

KADEM ile ortaklaşa 21-22 Kasım tarihlerinde düzenleyeceğimiz Kadın ve Adalet Zirvesi "Kurgulanmış Güzellikler" teması ile gerçekleşecek. Bu zirve ile sosyal medyada sunulan yapay ve idealize edilmiş güzellik algılarına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz."

Genç Çiftlere Büyük Destek: İŞKUR ve Konut Önceliği

Nüfus politikaları ve gençlerin desteklenmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Göktaş, evlilik kredisi projesinden faydalanan gençlere yönelik yeni avantajları paylaştı.

Göktaş"Genç nesillerde aile yapısının ve kardeş sayısının azalmasıyla birlikte kardeşsiz bir topluma doğru gittiğimizi ve bunun ilerleyen yaşlarda yalnızlık ve bakım ekonomisi açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu vurgulamak istiyorum.

Bakanlık olarak 18-29 yaş arasındaki 120 bin çiftimizi evlendirdik, bu çiftlerimizden 19 bine yakın bebek dünyaya geldi ve toplamda 25 milyar lira doğum yardımı yaptık. Gençlerimizi desteklemek amacıyla evlilik kredisinden yararlananlara İŞKUR'da öncelik tanıyacağımızı, ayrıca Bakan Murat Kurum'un açıkladığı yeni sosyal konutlarda ve kiralık konutlarda 18-29 yaş arası gençlerimiz ile çocuklu ailelerin öncelikli olacağını belirttik." ifadelerini kullandı.

Yalnızlaşan Nüfusa Karşı "Gündüz Aktif Yaşam Merkezleri"

Yaşlı bakımı ve artan yalnızlaşma sorununa değinen Göktaş, huzurevi taleplerindeki artışa dikkat çekti. Kuruluş eksiğinden ziyade yalnızlıktan kaynaklanan ihtiyaçlar doğrultusunda yerel yönetimlerle iş birliği yaptıklarını belirten Bakan Göktaş, şu ana kadar 43 adet gündüz aktif yaşam merkezi açtıklarını ve bu sayı artırılarak yaşlıların kendi sosyal çevrelerinde desteklenmeye devam edileceğini kaydetti. Türkiye'de tek başına yaşayan 65 yaş üstü vatandaş sayısının 1,8 milyona ulaştığına da dikkat çekildi.