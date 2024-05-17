Düelloda birbirinden güçlü 4 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Finale doğru yaklaşırken kimin kazanıp kimin adaya veda edeceği çok daha merak konusu oluyor. Kazanan 3 aday adada kalmaya devam edecekken kaybeden Survivor'da şampiyon olma hayallerine veda edecek. Peki, haftanın elenen ismi kim olacak? Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor All Star 2024 eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

Survivor'da eleme düellosu rüzgarı esiyor. Oldukça heyecanlı anlar ekranlara yansırken kimin eleneceği izleyenler tarafından merak ediliyor. Oldukça kritik bir düello olan gecenin kaybedeni bu haftanın adaya veda eden ismi olacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor All Star 2024 eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da heyecan dolu bir mücadele izleyenleri ekrana kilitledi. Kadın ve erkek elemesi değil artık karma bir düellonun yaşanacağı günlere girildi. İlk defa bir kadın yarışmacı erkeklerle düelloda mücadele etti. Kimin kazanacağı ise günün en çok merak edilen konusu oldu. Düelloda 4 güçlü isim yer alıyor. Eleme adayları ise Aleyna, Merve, Özgür ve Atakan'dan oluşuyor.

ALEYNA - MERVE DÜELLOSU

Merve ve Aleyna eşleşmesinde önde götüren Merve oldu. Bu eşleşmeyi kazanan ise 5-2'lik skorla Merve Aydın oldu. Merve böylelikle devam diyor ve adını adaylıktan sildirdi. Aleyna ise finalde yeniden yarışacak.

FİNAL DÜELLOSU: ALEYNA - ÖZGÜR KARŞILAŞMASINDA KİM KAZANACAK?

İlk eşleşmelerde mağlup olan iki isim Aleyna ve Özgür final düellosunda karşı karşıya geldi. 5-0'lık skorla final düellosunun kazananı Özgür oldu. Böylelikle adaya veda eden isim Aleyna oldu.

SURVİVOR'A BU HAFTA VEDA EDEN İSİM ALEYNA OLDU!

Özgür'e 5-0 mağlup olan Aleyna adaya veda eden isim oldu. Aleyna veda konuşmasını şu sözlerle yaptı:

"Bu sabah uyandığımda bir kabus görmüştüm. İstanbul'dan çağrıldığıma dair bir kabustu ve dedim ki bugün bakalım ne olacak sonuç? Onu düşünmemeye çalıştım ama her şeyde bir hayır vardır. Belki bugün elenmem benim için çok hayırlı. Çünkü her düellomda Allah'ım diyorum hayırlısıysa kalayım değilse de gideyim. Benim için bu sene güzel geçti. Genel olarak baktığımda üzüldüğüm çok şey oldu ama mutlu olduğum da çok şey oldu. Kalbini kırdığım birisi olduysa kusura bakmasın herkesten hakkını helal etmesini isterim. Benim de helal olsun. Benim için bugün bitti. Çok mutluyum bu ailede olduğum için şuan veda vakti."