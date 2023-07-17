Cemal Can Canseven kimdir?

Cemal Can Canseven, 1996’da İzmir'de doğdu. Şuan 25 yaşında olan Canseven’in annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Canseven’in kendisinden 9 yaş büyük, küçük annesi olarak gördüğü bir de ablası vardır. Cemal Can Canseven, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü’nü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşmiş fakat okulunu dondurarak İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamıştır.

DJ olarak Holifest 2019’da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven aynı zamanda koşucu ve yüzücüdür. Şimdilerde DJ’lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi. Youtuber olan Danla Biliç'in yakın arkadaşlarından biri olan Cemal Can Canseven, Biliç'in videolarında da yer alıyor.

Survivor 2020'de performans olarak %55'lik bir başarı gösteren Cemal Can Canseven Survivor 2020'nin finaline Barış Murat Yağcı ile beraber kalmış, şampiyonluk kupasını kaldırmayı başarmıştır.

Şimdilerde oyunculuk yapan Cemal Can Canseven Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen platformunda ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile İşte Bu Benim Masalım müzikal dizisinde başrol olarak oynamaktadır.

Survivor'da elde ettiği şampiyonluk ile tüm Türkiye'nin tanıdığı Cemal Can Canseven, ekranlara farklı bir formatla dönüş yaptı.

Bu kez yarışmacı değil, sunucu oldu.

Televizyon ekranlarında uzun süredir yer almayan yarışma formatları yeni bir program ile de Star Tv ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.

Cemal Can Canseven'in sunacağı Patlat Kazan yarışması bu akşam Star Tv ekranlarında ilk bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak.

%100 yerli format olan bu yarışma yaz sezonunun en iddialı yapımları arasında geliyor.

Patlat Kazan yarışması, sadece balon patlatarak yarışmacılara her gün 1 milyon TL kazanma fırsatı sunacak.

Format tanıdık geldi

17 Temmuz günü yayın hayatına başlayacak olan Patlat Kazan, yayınlanan fragmanıyla bir dönemin efsane yarışması Var Mısın Yok Musun'la neredeyse birebir aynı olmasıyla dikkatleri üzerine topladı. Fragmanı izleyenler, Cemal Can Canseven "Acun" göndermesinde bulundu.