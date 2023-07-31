Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ürünleri "KoopBakkal"ların da artmasıyla yıl sonu itibarıyla 4 bin noktada satılır hale gelecek.

Uygun fiyatlı ürünleri ile vatandaşın en çok alışveriş yaptığı marketlerin başında gelen, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri uygulamaya geçireceği Yeni proje ile "KoopBakkal"ların sayısı artırılacak, uygun fiyatlı ürünlere erişim kolaylaşacak.

Uygun fiyatlı ürünleri ile her kesime hitap eden Tarım Kredi Marketleri artık bakkallara da girecek. Belirlenen 4 bin noktada satılacak ürünler vatandaşa rahat nefes aldıracak.

Fiyatlarıyla vatandaşın cebindeki ateşi de dindirecek proje 23 ilde başlatıldı.