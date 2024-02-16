Adana'da dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesi'nde acil servisine gelen Bekir G.(50), görevli Doktor Hüseyin D. (30) ile kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle tartıştı.

Tartışma devam ederken Bekir G., koltukta oturan doktora birden yumruk attı.

Kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü doktora saldırdı

Yaşananlar saniye saniye görüntülenirken Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli hastane polisi, olaya müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı.



Polis merkezine götürüldü

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Doktor ise acil serviste tedavi altına alındı.