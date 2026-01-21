Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ile mücavir bölgelerdeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etti.

Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkerede, bölgede deniz haydutluğu, silahlı soygun ve denizde terörizmle mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) geçmiş yıllarda aldığı kararlar hatırlatıldı. 2009’da başlayan görevlendirmenin en son 4 Şubat 2025’te uzatıldığı ve mevcut sürenin 10 Şubat 2026’da sona ereceği belirtildi.

Tezkerede, TSK deniz unsurlarının bölgede bulunmasıyla Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin güvenliğinin sağlandığı, uluslararası operasyonlara katkı verildiği, insani yardım faaliyetlerinin desteklendiği ve Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünün güçlendirildiği vurgulandı.

Türkiye’nin, BM, NATO, Avrupa Birliği ve Uluslararası Denizcilik Teşkilatı çatısı altındaki çalışmalara aktif katılım sağladığı; Somali Açıklarında Deniz Haydutluğuyla Mücadele Temas Grubu’na kurucu üye olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, TSK’nın NATO’nun Okyanus Kalkanı Harekâtı’nda ve Birleşik Deniz Kuvvetleri bünyesindeki CTF-151 görev gücünde uzun yıllardır görev aldığı, Türkiye’nin 2009–2025 arasında 7 kez CTF-151 Komutanlığı üstlendiği kaydedildi.

Tezkerede, Somali’nin talebi üzerine 2022 sonrası yeni bir BMGK kararı alınmadığı ancak Somali kara suları dışındaki bölgelerde uluslararası görevlerin sürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda AB’nin Atalanta Harekâtının süresinin 2027’ye kadar uzatıldığı, Türkiye’nin de CTF-151’e katkısını sürdürdüğü belirtildi.

Uluslararası barış ve istikrarın korunması, seyrüsefer emniyeti ve milli menfaatler gerekçesiyle görev süresinin 10 Şubat 2026’dan itibaren bir yıl daha uzatılması uygun bulundu. Tezkere; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol’un oylarıyla kabul edilirken, DEM Parti “hayır” oyu verdi.