Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi, Bahçeci Hoca Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tekerek Akdo Kavşağı (Çaprazı) civarında seyir halinde olan ve kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Önce Refüje Çarptı, Sonra Ters Döndü

Hızla savrulan araç, yol ortasındaki refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Zamanla Yarıştı

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan ve hafif yaralı olduğu belirlenen vatandaşı titiz bir çalışma ile bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı vatandaş, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlatırken; kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.