İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'ya yönelik 12 ilde düzenlenen "Kahramanlar" operasyonunda 42 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin inlerini bir bir yıkmaya devam ettiklerini belirtti.

Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınakların tespit edilip tek tek imha edildiğini vurgulayan Yerlikaya, "Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.