İNGEV ve SEDEFED tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Eleleyiz ve Kadınların Güçlenmesine Destek" projesi çerçevesinde, "Yeniden İnşa Sürecinde Kadın Girişimciler" başlıklı bir konferans yapıldı.

Kadın girişimcilerin, yeniden inşa sürecinde ekonomiye katkı sunmayı hedefledikleri bu konferans, Fondation de France ve the Canada Fund for Local Initiatives'in mali desteği ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş birliğiyle düzenlendi.

Konferansta, depremden etkilenen bölgelerdeki kadın girişimcilerin karşılaştığı zorluklar, yeniden inşa sürecinde kazandıkları başarılar ve kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Gerçekleştirilen panelde konuşan, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger,

2023 yılında yaşadığımız depremler, hepimiz için derin izler bıraktı. Ancak bizler, bu zorlukların karşısında dayanışma ve azimle güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı başardık. İfadelerini kullandı.