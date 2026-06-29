SEDDK’dan Trafik Sigortasında Reform Hamlesi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasında uzun süredir tartışma konusu olan değer kaybı ve hasar süreçlerini yeniden yapılandıran kapsamlı bir eylem planını adım adım hayata geçiriyor.

Yeni düzenlemelerin temel hedefi; süreçleri hızlandırmak, uyuşmazlıkları azaltmak ve vatandaşın tazminata daha kolay ulaşmasını sağlamak olarak açıklandı.

Hasar Süreçlerinde Standartlaşma ve Dijitalleşme

Son dönemde devreye alınan uygulamalarla birlikte:

Eksper hesaplamaları standart hale getirildi

Eksper atamalarında dijital ve akıllı sistemlere geçildi

Değer kaybı tazminatlarının, ek başvuru gerekmeksizin otomatik hesaplanması sağlandı

Bu adımlarla birlikte hem sigorta şirketleri hem de vatandaşlar için süreçlerin daha şeffaf ve hızlı işlemesi hedefleniyor.

Yasa Dışı Hasar Aracılarına Karşı Yeni Önlem

Eylem planının dördüncü aşamasında, sigorta süreçlerinde vatandaşları yanıltarak mağduriyet yaratan yasa dışı hasar aracılığı faaliyetlerine karşı yeni bir genelge yürürlüğe alındı.

Bu kapsamda:

Sigorta sürecinin doğrudan şirketlerle yürütülmesi

Aracı yapıların etkisinin azaltılması

Adli ve idari yaptırımların artırılması

amaçlanıyor.

Ortak Hasar İhbar Merkezi Geliyor

En dikkat çeken yeniliklerden biri ise “Ortak Hasar İhbar Merkezi” (OHİM) oldu.

Yeni sistemle birlikte:

Tüm sigorta şirketleri tek platformda birleşecek

Kaza bildirimleri tek merkezden yapılacak

Süreç daha hızlı ve kontrollü şekilde ilerleyecek

Bu uygulamanın yakın zamanda devreye alınması bekleniyor.

Tazminat Süreçlerinde Hız ve Otomasyon Dönemi

SEDDK, yeni düzenlemelerle birlikte sigorta hasar süreçlerinde:

İşlem yükünü azaltmayı

Tazminat ödeme sürelerini kısaltmayı

Vatandaşın doğrudan ve hızlı şekilde ödeme almasını

hedefliyor.

Yetkililer, sistemin ilerleyen dönemde daha da dijitalleşeceğini ve sigorta işlemlerinde bürokrasinin minimuma indirileceğini belirtiyor.