TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması; radyo yayıncılığı, haber yayıncılığı, görsel yayıncılık, dijital yayıncılık ve iletişim kampanyası alanlarında çeşitli kategorilerle geleceğin iletişimcilerinin eserlerini yaratabilmeleri için önemli bir fırsat sunmaktadır. Hazırlanan eserler iletişim alanında uzman isimler tarafından değerlendirilmekte; gençler deneyimli isimler ile bir araya gelerek motivasyon ve görünürlük kazanmaktadır.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması üniversitede eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsamaktadır. Tüm fakülte öğrencilerinin katılımına açık olup başvurular ücretsizdir.

Yarışmanın kategorileri ve alt kategorileri şöyledir:

Radyo Yayıncılığı

Radyo Programı

Radyo Drama

Canlı Yayın Sunumu

Haber Yayıncılığı

İnternet Haberi

Video Haber

Görsel Yayıncılık

Animasyon Film

Belgesel Film

Kısa Film

Video İçerik

Dijital Yayıncılık

Dijital İçerik Yönetimi

Podcast

İletişim Kampanyası

Yarışma sonunda öğrencilere başarı derecelerine göre ödüller takdim edilmektedir.

Birincilik Ödülü 100.000 TL (Yüzbin Türk Lirası)

İkincilik Ödülü 75.000 TL (Yetmişbeşbin Türk Lirası)

Üçüncülük Ödülü 50.000 TL (Ellibin Türk Lirası)

ve TRT Özel Ödülü

Yarışma, yalnızca bir yetenek sergileme alanı değil; aynı zamanda genç iletişimcilerin kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlayan bir gelişim platformudur. Öğrenciler, projelerini ulusal çapta duyurma şansı elde ederken; profesyonel yayıncılık ortamına dair ilk deneyimlerini yaşama, içerik üretme süreçlerini öğrenme ve medya sektörünün dinamiklerine yakından tanıklık etme fırsatı bulmaktadır.

Ayrıca, alanında uzman jüri üyeleriyle bir araya gelerek geri bildirim alma şansı yakalayan katılımcılar, hem özgüven hem de sektörel farkındalık kazanmaktadır. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler ise TRT gibi güçlü bir medya kuruluşunun desteğiyle CV’lerine değer katacak prestijli bir başarıya sahip olmaktadır. Bu anlamlı yarışmanın ödül töreni, bu akşam TRT 2 ekranlarında saat 20.00’de naklen izleyiciyle buluşacak.

Detaylı bilgi için tıklayın