Gazze’de uzun süredir devam eden çatışmaların ardından, taraflar tarihi bir barış anlaşmasına imza attı. Anlaşma, sadece bölge halkı için değil, tüm dünya kamuoyu açısından umut verici bir gelişme olarak görülürken, Türkiye’nin arabuluculuk rolü de öne çıktı.

Uluslararası medya kuruluşları, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış sürecindeki liderliğine ve diplomatik etkisine dikkat çekti.

Almanya: “Erdoğan Ortadoğu’da Kilit Figür Haline Geliyor”

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Stuttgarter Nachrichten, gelişmeleri “Erdoğan Ortadoğu’da kilit figür haline geliyor” başlığıyla duyurdu. Haberde, Türkiye’nin bölgede giderek artan stratejik önemine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, Gazze’deki barış sürecinde merkezi bir aktör olarak öne çıkıyor. Bu durum, Erdoğan’ın diplomatik hamleleriyle net şekilde görülüyor.”

Yunan Medyasında Erdoğan-Trump Vurgusu

Yunanistan’ın önde gelen yayın organlarından Proto Thema ve Naftemporiki gazeteleri, barış zirvesine dair haberlerinde ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik övgü dolu sözlerini ön plana çıkardı.

“O benim dostum. Ne zaman ihtiyacım olsa hep yanımda oldu.”

– Donald Trump

Azerbaycan ve Rusya’dan Yoğun İlgi

Azerbaycan medyası, Türkiye’nin diplomatik başarısını geniş biçimde ele aldı. Yeni Müsavat haber sitesi, Trump’ın Erdoğan hakkında sarf ettiği sözleri manşetine taşıdı:

“Trump’tan Erdoğan’a: Harika biriydi, çok yardımcı oldu.”

Rusya’nın Ria Haber Ajansı ve Lenta.ru ise, barış süreciyle ilgili gelişmeleri Erdoğan’ın güçlü liderliğine ve uluslararası dengeyi kurmadaki rolüne vurgu yaparak aktardı.