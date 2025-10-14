Meksika’da tropik fırtınaların neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğü (CNPC) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen haftadan bu yana ülkeyi etkisi altına alan Priscilla ve Raymond fırtınaları nedeniyle can kaybı 64’e, kayıp sayısı ise 65’e yükseldi.

Felaketten en çok etkilenen bölgeler arasında Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletleri yer alıyor.

Claudia Sheinbaum: “Tüm Kalbimizle Afetzedelerin Yanındayız”

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’da düzenlediği basın toplantısında, selden etkilenen bölgelerde yardım çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Sheinbaum şu ifadeleri kullandı:

“Giysi, hijyen ürünleri, içme suyu ve gıda yardımlarını daha hızlı ulaştırmak için yeni ekipleri bölgeye gönderdik. Yeniden toparlanma çabalarında ve afetzedelere destekte tüm yüreğimizi ortaya koyacağız.”

Meksika basınında yer alan haberlere göre, son yılların en yıkıcı sel felaketlerinden biri olan bu olayda:

250 binden fazla kişi doğrudan etkilendi,

50 binden fazla ev ciddi hasar aldı,

Altyapı sistemlerinde büyük tahribat meydana geldi.

Yolların kapanması, köprülerin çökmesi ve elektrik hatlarının zarar görmesi, yardım faaliyetlerini zorlaştırıyor.