6 Şubat depremlerinin derin izlerini silebilmek bir nebze de olsa yaraları sarabilmek adına ülke genelinde deprem bölgelerine destekler devam ediyor.

Türk halkının tek yürek olduğu yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği projeler devam ederken onlardan biri de Türk kadınlar birliği Derneğinden geldi.

Asrın felaketini unutturmamak ve farkındalığı arttırmak için yola çıkan, ilmek ilmek tek yürek projesi kapsamında Hatay ilinde gerçekleştirilen 2 büyük örgü atölyesinin üçüncüsünü Kahramanmaraş’ta depremde eşlerini ve çocuklarını kaybeden kadınlarla bir araya gelen dernek başkanı Tuna meşe yoğun katılımın ardından yaraların hep birlikte sarılacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü.

ilmek ilmek tek yürek projesi koordinatörü Rüya Türk kahramanı ise bu proje ile gönüllere dokunmak istediklerini belirterek bu süreçte depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.