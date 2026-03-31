5G Resmen Devrede: Türkiye Yeni Bir Çağa Giriyor

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “5G ile İletişimde Güçlü Türkiye” töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 5G teknolojisiyle büyük bir dönüşüme adım attığını duyurdu.

Erdoğan, 5G’nin yalnızca iletişim değil; ekonomi, eğitim ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda köklü değişimlere yol açacağını vurguladı.

“İletişim Hızı 10 Kat Artacak”

Yeni teknolojiyle birlikte iletişim altyapısında devrim yaşanacağını belirten Erdoğan:

Veri iletim hızının 10 kat artacağını

Aynı anda milyonlarca cihazın bağlanabileceğini

Akıllı sistemlerin daha etkin çalışacağını

ifade etti.

5G ile birlikte sadece hız değil, iletişimin yapısının da tamamen değişeceği belirtiliyor.

Sanayi ve Üretimde Yeni Dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G’nin özellikle üretim süreçlerinde önemli bir rol oynayacağını belirterek:

Akıllı sensörler

Robotik üretim sistemleri

Gerçek zamanlı veri yönetimi

gibi uygulamalarla verimliliğin zirveye çıkacağını söyledi.

Bu gelişmenin Türkiye’nin sanayi gücünü daha da artırması bekleniyor.

Siber Güvenlik Vurgusu

Erdoğan, son dönemde dünya genelinde yaşanan çatışmaların siber güvenliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Siber güvenliğin artık bir “milli egemenlik meselesi” olduğunu ifade eden Erdoğan, veri güvenliğinin korunmasının ülkelerin bağımsızlığı açısından kritik olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin Dijital Altyapısı Güçlendi

Türkiye’nin son yıllarda iletişim altyapısında önemli mesafe kat ettiğini belirten Erdoğan:

Fiber hat uzunluğunun 657 bin kilometreye ulaştığını

Geniş bant abone sayısının 98 milyona çıktığını

İnternet kullanıcı sayısının 100 milyonu aştığını

açıkladı.

81 İlde Başlayacak, Tüm Ülkeye Yayılacak

5G teknolojisinin ilk etapta 81 il merkezinde devreye alınacağı, ardından 2 yıl içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Kırsal bölgeler dahil olmak üzere ülkenin tamamında 5G hizmeti sunulması hedefleniyor.

Güvenlikten Sağlığa Her Alanda Dönüşüm

5G ile birlikte:

Sağlık hizmetlerinde uzaktan müdahale imkanları

Lojistikte anlık takip sistemleri

Güvenlikte daha hızlı veri akışı

Akıllı şehir uygulamaları

gibi birçok alanda önemli gelişmeler yaşanacak.

“Kendi Teknolojimizi Üretiyoruz”

Erdoğan, Türkiye’nin artık sadece teknoloji tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna geldiğini vurgulayarak, yerli mühendislik ve yazılım gücüne dikkat çekti.