2024 yılı boyunca Türkiye'nin dört bir yanında online yemek siparişi verildi.

Online bir yemek sipariş sitesinin yaptığı incelemelerde 2024 yılında en sık sipariş edilen yiyecekler belirlendi.

2024 yılında Türkiye genelinde en popüler yemek, Tavuk Döner Dürüm oldu.

Peki, Türkiye, neden en çok tavuk dürüm döner tercih etti? Biz de bu konuyu Kahramanmaraş’ın lezzet duraklarından Onur Ocakbaşının döner ustası Tarık Usta’ya sorduk.

Üstelik tavuk döner dürüm, 2023 yılında da en çok sipariş edilen yemek olmuştu.