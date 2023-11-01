Bir süredir gündemde yer alan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki davada yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya kullanıcıları ve olayı yakından takip eden binlerce vatandaş, olayın nasıl sonuçlanacağını merak ediyordu.

Kardeşleriyle birlikte gözaltına alındılar

Kara para aklama iddialarıyla gündem olan çift, dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polat çiftiyle birlikte abla Sıla Doğu, Kürşat Polat, Ahmet Gün de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.



Donuk hali dikkat çekti

Çiftin polis merkezine getirildikleri anlar kısa sürede gündem oldu.

O anlarda Dilan Polat'ın donuk halleri oldukça dikkat çekti.



1 ay önceki halinden eser kalmadı

Dağınık saçları ve ev haliyle gözaltına alınan Polat'ın, olaylar gündeme gelmeden önceki halinden eser kalmadığı görüldü.

Sık sık çektiği videolarda 'enerci' diye bağıran ve böyle bir şarkı da çıkaran Polat'ın bitkin hali gözlerden kaçmadı.

İşte Dilan Polat'ın önceki ve sonrasındaki hali...