Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son verilere göre, Türkiye’de 2025 sonbahar mevsiminde düşen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasına kıyasla belirgin şekilde azaldı. 1991–2020 dönemini kapsayan uzun yıllar ortalamasında sonbahar yağışları 132,7 milimetre olarak ölçülürken, bu yıl ülke genelinde ortalama 108,3 milimetre yağış kaydedildi.

Bu veriler doğrultusunda, 2025 sonbahar yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6 oranında azaldı. 2024 sonbaharında Türkiye genelinde ortalama 115,4 milimetre yağış düşmüştü.

Bazı Bölgelerde Artış, Güneydoğu’da Sert Düşüş

Yağış dağılımı bölgesel olarak farklılık gösterdi. Çanakkale, Balıkesir ve İzmir’in batı kesimleri ile Düzce, Bolu çevresi ve Samsun’un doğu kesimlerinde yağışlar normalin yüzde 20’nin üzerinde arttı.

Buna karşılık Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri ve Adana çevrelerinde yağış miktarı normaline göre yüzde 60’ın üzerinde azaldı.

Bölgesel değerlendirmede Ege Bölgesi, sonbahar mevsimini normallere yakın yağışla geçirirken, diğer bölgelerin tamamında yağışlar ortalamanın altında kaldı. En fazla azalma ise yüzde 52 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandı. Aynı bölgede sonbahar boyunca kaydedilen yağış miktarı sadece 47,2 milimetre oldu.

İller Arasında Büyük Farklar

İllere göre bakıldığında, sonbaharda en fazla yağış 446 milimetre ile Rize’de ölçülürken, en az yağış 30,2 milimetre ile Şanlıurfa’da kaydedildi. Normaline göre en yüksek artış yüzde 35 ile Çanakkale’de yaşanırken, en büyük düşüş yüzde 63 ile Şanlıurfa’da görüldü.

Öte yandan Çanakkale’de son 15 yılın, Ordu’da son 14 yılın ve Sivas’ta da son 11 yılın en yüksek sonbahar yağışları kayıtlara geçti. Uzmanlar, özellikle Güneydoğu Anadolu’daki yağış azlığının tarım ve su kaynakları açısından dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.