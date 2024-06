Evle ilgili A’dan Z’ye her şeyi bünyesinde bulunduran Tütüncü AVM, yaklaşan Kurban Bayramı'na özel kampanyalarla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle et kıyma makinası ve derin dondurucularda başlatılan kampanyalar büyük ilgi görüyor.

Ayrıca evlenecek ya da evini yenileyecek olanların uğrak noktası olan Tütüncü AVM, mağazalarında birbirinden özel çeyiz paketleriyle de dikkat çekiyor. Çeşitli ev eşyaları ve ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla sunan AVM, her bütçeye hitap eden seçenekleriyle ön plana çıkıyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Tütüncü AVM Basın Danışmanı Hasan Çiftçioğlu, indirim ve kampanyalar hakkında detaylı bilgi verdi. çiftçioğlu “Kurban Bayramı öncesi müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik özel kampanyalar düzenledik. Et kıyma makinası, derin dondurucu cazip indirimler sunuyoruz. Ayrıca, evlenecek çiftler ve evini yenilemek isteyenler için hazırladığımız çeyiz paketleri büyük ilgi görüyor” dedi.

Tütüncü AVM'nin geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla müşterilerine her zaman en iyi hizmeti sunmayı hedeflediğini belirten Çiftçioğlu , mağazalarında her zevke ve ihtiyaca uygun ürünlerin bulunduğunu vurguladı. Müşterilerini kampanyalardan faydalanmaya davet eden Çiftçioğlu, Tütüncü AVM'nin her zaman kaliteli hizmet sunma prensibiyle hareket ettiğini ifade etti.