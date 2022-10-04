Popüler sosyal medya sitesi Twitter ilk çıktığından beri, kullanıcılar atılan bir tweet'teki yazım hatalarını giderebilmek için tweet düzenleme özelliği istiyor, ancak bu özellik bir türlü gerçekleşmedi.

Twitter, yıllardır en çok istenen özellik olan düzenleme özelliğini yavaş yavaş kullanıma sunmaya başladı.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, artık hatalı gönderdikleri tweet'i tamamen silmek zorunda kalmayacak.

Bazı ülkelerde yayınlandı

Twitter Blue'nun resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, tweet düzenleme özelliğinin kullanıma sunulduğu açıklandı.

Özellik, şu anda sadece Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Twitter Blue kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Öte yandan, tweet düzenleme özelliği yalnızca Twitter'ın ücretli abonelik hizmeti olan Twitter Blue kullanıcılarına sunulacak.