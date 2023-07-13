Oxford Üniversitesinde yapılan araştırmada, Birleşmiş Milletler'e (BM) üye ülkelerin günlük kalori tüketimi baz alınarak yapılan sıralamada, ülkelerin yüzde 94'ü, tavsiye edilen miktardan daha fazla yemek tüketiyor.

Türkiye'nin, ortalama 3 bin 762 kalori ile 5'inci sırada yer aldığı araştırmada, aşırı yemek tüketiminin, verimsiz uyku düzeni, uzun süreli çalışma, ışık kirliliğine maruz kalma ve stresli yaşam sürme gibi nedenlerden kaynaklandığının altı çizildi.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e Konuşan Diyetisyen Halime Demirciler, 5 Sırada Yer Alan Ülkemizde Vatandaşların Yemek Yeme Düzenine İlişkin Açıklamalarda Bulundu.

Konuşmasının Devamında Demirciler, Ara Öğünlerin Yemek Yeme Sıklığına Ve Vatandaşların Yiyecek Alışkanlıklarına Değindi.