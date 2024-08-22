İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin bugüne kadar askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks Yahudilerin zorla askere alınması kararını protesto eden yüzlerce Yahudi, Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

Bir askeri kayıt ofisini basmak isteyen göstericiler polis engelini aşmaya çalıştı. İsrail polisi coplarla göstericileri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Atlı polisler de göstericilere sert müdahalede bulundu. Göstericiler ise kendilerine karşı güç kullanan polise "Naziler" diye tepki gösterdi, taraflar arasında arbede yaşandı.

İsrail medya kuruluşu Kan'ın haberine göre çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.