Buna göre, Sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, HealthTürkiye portalı ile entegre çalışacak.

Sağlık turizmi kapsamında sunulan tüm hizmetler HealthTürkiye portalı üzerinden takip edilebilecek; hastalar da aldıkları hizmeti portal üzerinden görüntüleyebilecek.

Sağlık tesislerinde sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında yapılacak cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması zorunlu olacak.

Uzaktan sağlık hizmeti sunduğunu HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edecek. Aracı kuruluşlara yetki belgesi verilmesi ve bu kapsamda sunulan hizmetlerin takibi USHAŞ tarafından yürütülecek.

Sağlık tesisleri, uzaktan sağlık hizmeti sunabilecek ve sunduğu bu hizmeti HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edecek.

Tüm sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar, hasta şikâyet oranları ve memnuniyet anketleri ile değerlendirmeye tabi tutulacak. Sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, yabancı dil seçeneği bulunan internet sitesi oluşturacak.

Bir Sağlık tesisinde uluslararası sağlık turizmi biriminde çalışan personelin en az birinin yabancı dil bilmesi ve bunu belgelendirilmesi gerekecek.

Aracı kuruluşlar, 7 gün/24 saat esasına uygun olarak ve en az iki yabancı dilde çağrı hizmeti sunacak.