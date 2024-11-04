Kahramanmaraş’ta, Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Cumhuriyet konseri düzenlendi. Milli İrade Meydanı'nda sahne alan sanatçı Sinan Akçıl, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi.

Konser öncesi açıklama yapan Akçıl, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından destek için geldiği kenti ikinci kez ziyaret ettiğini belirterek, toparlanma sürecindeki Kahramanmaraş’ı gördüğü için mutlu olduğunu söyledi. "Şehir güçleniyor, vatandaşlarımızın morali artmış durumda," diyen Akçıl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle konut çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Akçıl, seslendirdiği şarkılarla izleyenlerin beğenisini toplarken Kahramanmaraş halkına moral dolu bir akşam yaşattı.