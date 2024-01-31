Bu kapsamda Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Dulkadiroğlu İlçe milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü ve Bir Tebessüme Değer Derneği İş birliğiyle Üreten Kadın Mutlu Çocuk Atölyesi Projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

Hazırlanan proje kapsamında konteyner kentlerde kalan yetişkin kadınlara kurs verilerek istihdam edilecek ve ürettikleri kıyafetler ise kırsal kesimlerde yer alan öğrencilere ücretsiz dağıtılacaktır.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, açılışına katılan Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül kaya ise projenin önemine değindi.

Bir Tebessüme Değer Derneği başkanı Fatih Akpınar da projenin amaçlarını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü.