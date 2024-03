Dulkadiroğlu ilçemizde yapımı devam eden Karataş Mahallesi TOKİ Konutları şantiye alanında çalışan işçilerin kaldığı Konteyner Koğuşlarda saat 19.30’da meydana gelen yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerimiz ivedi olay yerine sevk edilmiş ve yangın kontrol altına alınmıştır.

Sayın Valimiz Mükerrem Ünlüer, yangın olayının hemen ardından alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Ünlüer burada yaptığı açıklamada: "Şehrimize geçmiş olsun. TOKİ konutlarımızda çalışan işçilerimizin kaldığı konteynerlerde bu akşam üzeri bir yangın çıktı. Şu an itibarıyla yangın bölgesindeyiz, çok şükür yangında herhangi bir can kaybının olmadığını tespit ettik. Panik yapmaya gerek yok. Şu anda yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı. İşçi arkadaşlarımızın kalacak yerlerini ayarlamak üzere arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdim. Yangın elektrik kontağından kaynaklandığını arkadaşlarımız ifade ediyorlar ama bu daha detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra anlaşılacaktır. Tekrar ifade etmek istiyorum herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Çalışanlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.