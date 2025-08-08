Kaza, Vefa Caddesi’nde meydana geldi. Gökhan K. yönetimindeki 01 NR 533 plakalı otomobil ile Fırat Ö.’nün kullandığı 33 AFR 807 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Fırat Ö.’nün aracı, cadde üzerinde yürüyen yayalar Abdulgafur Şenol (45) ve İbrahim Ç. (50)’ye çarptı.

Kazada yayalar ile sürücü Fırat Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Abdulgafur Şenol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya karışan diğer sürücü Gökhan K., polis ekiplerince gözaltına alındı.