Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ülke genelinde olağanüstü hâl ilan ederek tüm ulusal savunma planlarının devreye sokulması talimatını verdi. Açıklamayı yapan Yvan Gil, son saldırıların arkasında Amerika Birleşik Devletleri olduğunu öne sürdü; başkent Caracas dahil sivil ve askeri hedeflerin vurulduğunu iddia etti.

Venezuela yönetimi, saldırıların amacının ülkenin petrol ve madenler gibi stratejik kaynaklarına el koymak ve siyasi bağımsızlığı zayıflatmak olduğunu savundu. Hükümet, BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu duyurdu; halk, ordu ve polis için topyekûn seferberlik çağrısı yaptı. Konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşınacağı ve ABD’nin sorumlu tutulmasının talep edileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Venezuela’nın yönetim sistemini değiştirmeye yönelik girişimlerin geçmişte olduğu gibi başarısız olacağı vurgulandı. Olağanüstü hâl kararnamesinin, kurumların kesintisiz işleyişini sağlamak ve savunma kapasitesini artırmak amacıyla imzalandığı belirtildi.