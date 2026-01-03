Kağıtspor Hayati Maça Çıkıyor

Son haftalarda zorlu bir süreçten geçen Kağıtspor, ligde oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 12 mağlubiyet alarak 22 puanla 16. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip, üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından taraftarı önünde çıkacağı bu kritik maçta galibiyet arıyor.

İstiklal Basketbol Deplasmanda Avantaj Peşinde

Kahramanmaraş temsilcisi Kipaş İstiklal Basketbol, bu sezon istikrarlı bir performans sergiliyor. Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet ve 9 mağlubiyet alan ekip, 25 puanla 9. sırada yer alıyor. İstiklal Basketbol, deplasmandan galibiyetle dönerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Kağıtspor – Kahramanmaraş İstiklal Maçı Detayları

Basketbol 1. Ligi kapsamında oynanacak karşılaşma, 4 Ocak 2026 Pazar günü saat 14.45’te başlayacak.

Müsabaka, Kocaeli Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve TBF TV YouTube kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.