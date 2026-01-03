Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına karşı ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri hem araç hem de yaya güvenliğini sağlamak amacıyla sahada yoğun mesai yapıyor.

Şehir genelindeki ana arterler ve bağlantı yolları ekipler tarafından sürekli kontrol altında tutulurken, yolların ulaşıma açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Yaya güvenliğini öncelik haline getiren Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde şehir merkezinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor.

Ekipler; kaldırımlar, yaya geçitleri, hastane çevreleri, kamu kurum ve kuruluşlarının önleri ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yürüyüş yollarında biriken karları titizlikle temizliyor.

Kaldırımların kardan arındırılmasının ardından buzlanma riskine karşı periyodik olarak tuzlama çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Bu sayede özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanmanın önüne geçilerek, kayma ve düşme gibi olumsuzlukların en aza indirilmesi amaçlanıyor.