Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Tahminlere göre rüzgarın;

Karadeniz’de Fırtına Etkili Olacak

Karadeniz Bölgesi’nde;

  • Orta Karadeniz kıyıları ile

  • Batı Karadeniz genelinde rüzgarın kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji'den 24 il için 'sarı' kodlu uyarı

Ege’de Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Kıyı Ege’de görülecek sağanak yağışların özellikle İzmir, Aydın ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Denizlerde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, denizlerde de olumsuz hava koşullarına dikkat çekti.

  • Batı ve Doğu Karadeniz,

  • Marmara ve

  • Güney Ege’de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına,

  • Kuzey Ege’de ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.