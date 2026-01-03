Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Tahminlere göre rüzgarın;
-
Marmara,
-
Kuzey Ege kıyıları,
-
Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına,
-
Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde ise yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Karadeniz’de Fırtına Etkili Olacak
Karadeniz Bölgesi’nde;
-
Orta Karadeniz kıyıları ile
-
Batı Karadeniz genelinde rüzgarın kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.
Ege’de Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
Kıyı Ege’de görülecek sağanak yağışların özellikle İzmir, Aydın ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Denizlerde Fırtına Uyarısı
Meteoroloji, denizlerde de olumsuz hava koşullarına dikkat çekti.
-
Batı ve Doğu Karadeniz,
-
Marmara ve
-
Güney Ege’de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına,
-
Kuzey Ege’de ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.