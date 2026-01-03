Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Tahminlere göre rüzgarın;

Marmara ,

Kuzey Ege kıyıları ,

Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına ,

Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde ise yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Karadeniz’de Fırtına Etkili Olacak

Karadeniz Bölgesi’nde;

Orta Karadeniz kıyıları ile

Batı Karadeniz genelinde rüzgarın kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.

Ege’de Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Kıyı Ege’de görülecek sağanak yağışların özellikle İzmir, Aydın ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Denizlerde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, denizlerde de olumsuz hava koşullarına dikkat çekti.