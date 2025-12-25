Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümüne ilişkin görüşmeler tamamlandı.

Paket kapsamında yer alan ve Covid-19 düzenlemesi olarak anılan 27’nci madde, Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı.

Covid-19 İnfaz Düzenlemesi Kimleri Kapsıyor?

Kabul edilen düzenlemeyle birlikte;

31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen bazı suçlar için

Kapalı cezaevinden açık cezaevine ve

Denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken geçiş imkânı tanındı.

Ancak düzenlemede önemli istisnalar yer aldı.

Deprem Suçları Düzenlemenin Tamamen Dışında

Yeni yasaya göre;

Depremlerde yıkılan binalardan

Meydana gelen can kayıplarından

İhmal veya kusuruyla sorumlu olan kişiler

Covid-19 kapsamında getirilen infaz indiriminden yararlanamayacak.

Bu hükümle, deprem suçları 11. Yargı Paketi kapsamı dışında tutuldu.

Hangi Suçlar İnfaz İndirimi Kapsamı Dışında?

Düzenlemede açıkça istisna tutulan suçlar arasında şunlar yer aldı:

Terör ve örgütlü suçlar

Üst soy, alt soy, kardeş, eş ve boşanılan eşe karşı kasten öldürme

Kadına ve çocuğa yönelik suçlar

Kendini savunamayacak kişilere karşı işlenen suçlar

Cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı

Depremde yıkılan binalar ve ölümlerden sorumlu olanların işlediği suçlar

AK Parti ve MHP Ortak Çalışma Yürüttü

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya gelmişti. Görüşmelerde özellikle; 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler ile Elazığ ve İzmir depremleri sonrası yıkılan binalar ve yaşanan can kayıplarından sorumlu kişilerin infaz indirimi kapsamına alınmaması yönünde güçlü talepler dile getirilmişti.

Talepler Yasaya Yansıdı

Bu görüşmelerin ardından yapılan teknik çalışma sonucunda; deprem suçlarının açık cezaevi ve denetimli serbestliğe erken geçiş öngören düzenlemenin tamamen dışında bırakılması kararlaştırıldı.

Hazırlanan düzenleme Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.