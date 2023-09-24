Çalışmanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla yapılacak toplantıda masaya yatırılması planlanıyor.

Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyinde ele alınacak çalışma, tamamlandığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ardından da Meclis'e sevk edilerek yasa süreci başlatılacak.

Orta Vadeli Program'daki tahmine göre bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 37.76 olarak bekleniyor. Eğer bu oran yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı 10 bin 332 lirayı bulabilecek.

