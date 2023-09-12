"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta 66 yıl boyunca hizmet veren ve 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan valilik binasının yıkımına başlandı.

Valilik binası, yarım asırdan fazla bir süre boyunca Kahramanmaraş'a hizmet vermiş ve şehir için sembolik bir öneme sahipti.

Deprem nedeniyle zarar gören bina, artık güvenli olmadığı için yıkılıyor. Yerine ise depreme daha dayanıklı ve modern bir bina inşa edilmesi planlanıyor.