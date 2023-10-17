Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hak sahipliği müracaatında bulunan 7 bin 327 afetzedenin başvurusu onaylandı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar alan depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Bir yandan kentin çeşitli noktalarında başlatılan kalıcı konutların yapımı hızla devam ederken, diğer taraftan da hak sahipliği başvuruları işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda Türkoğlu ilçesinde hak sahipliği için yapılan 9 bin 642 başvurunun 7 bin 327'si onaylandı.

Hak sahipliği kabul edilmeyenler ise 25 Ekim'e kadar Kaymakamlık ile İl AFAD Müdürlüğüne itirazda bulunabilecek.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.