Afşin Öğretmenevi’nde düzenlenen programa, Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarların canla başla görev yaptığını söyleyen Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, “Muhtarlarımız canla başla, görev ayrımı yapmadan taraflarına ne düşüyorsa vatandaşlara yardımcı olmak için koştu. dedi.

Programda konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven şu cümleleri kaydetti.

Konuşmaların ardından Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla muhtarlara pasta sürprizi yaptı.

Muhtarlar için özel olarak hazırlanan pastayla öğretmenevine gelen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, “Sahada bizlerin en büyük yardımcısı muhtarlarımıza küçük bir sürpriz yapmak istedik. Bu özel gününüzü kutluyorum” dedi.

Afşin Muhtarlar Derneği Başkanı İsmet Yılmaz da, sürpriz pasta dolayısıyla Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay'a, jandarma ekibine ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’e teşekkür etti.

Program sonunda başkan Güven, muhtarlara hediye taktim etti.