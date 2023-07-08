Sözleşmenin imza töreni, Sebahattin AtalayKültür Merkezi konferans salonunda belediye işçilerinin de katılımıyla, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ arasında yapıldı.
İmza töreninde konuşan, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Belediye bütçesinin el verdiği maksimum oranı yansıttıklarını ifade etti.
İmza törenine, Kahramanmaraş Hak-İş Sendikası Başkanı Mehmet Akif Dağ, Afşin Hizmet-İş Baş Temsilcisi Cüneyt Yücel, Afşin Belediyesi başkan yardımcıları katıldı.