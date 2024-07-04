Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Afşin ilçesinin enerji dağıtım merkezinin kapısını kırıp, içeri girerek zarar verdi. Şahıslar ana besleme hattındaki izolatörleri kırarak ilçeyi elektriksiz bıraktı. Afşin ilçe merkezinde yaklaşık 8 saat elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinin yoğun gayreti ile onarımı devam eden trafo merkezinde belirli mahallelere kısmen enerji verilmeye başlandı.

Afşin Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri suçlu ya da suçluların yakalanması için soruşturma başlattı.