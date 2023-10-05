Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde suçundan üç kişi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 04 Ekim 2023 tarihinde Afşin ilçesinde, icra edilen faaliyet esnasında, K.B (30), Y.A. (30) ve S.B’nin (29) üzerinde yaklaşık 4 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısına talimatı üzerine şüphelilerin evlerinde ve araçta yapılan adli arama sonucu 2 adet tabanca ve tabancalara ait 83 adet fişek ile yaklaşık 2 kilogram kubar esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.