Kahramanmaraş’a sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ivme kazandırmasının yanı sıra küresel anlamda kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacak Uluslararası EXPO 2023 Onikişubat’ın açılışı 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Konu kapsamında basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılacağını söyledi.

Onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek “Kahramanmaraş’ımızı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. 14 Ekim olarak açılışını gerçekleştireceğimiz EXPO 2023 projemiz hayırlı, uğurlu olsun. İfadelerine yer verdi.

Açılış tarihi belli olan proje sonrası açılış hazırlıklarının startını veren Başkan Mahçiçek, şehre Expo dönemi sonrası da kullanılabilecek çok güzel bir yaşam alanı kazandırdıklarını belirtti.

Basın Toplantısı Başkan Mahçiçek’in Gazetecilerin Sorularını Yanıtlaması İle Son Buldu.