7 Ekim 2023 Tarihinde “Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni, Hep İleri" Mottosuyla İcra Edecek Olan 4. Olağanüstü Büyük Kongre Öncesinde, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Basın Mensupları İle Bir Araya Geldi.

İl Başkanlığında Düzenlenen Toplantıda Açıklamalarda İl Başkanı Görgel 22 yıldır Değişen Ve Yenilenen Dinamik Kadrolarla Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını Türkiye Yüzyılı Olarak Taçlandırmakta Kararlıyız Dedi.

İl Başkanı Görgel Konuşmasının Devamında 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin Partimiz Ve Milletimiz Açısından Hayırlara Vesile Olmasını Diliyoruz.” İfadelerine Yer Verdi.

Başkan Görgel konuşmasının devamında Meclis’teki Milletvekillerine gönderilen teşekkür mektupları ve Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerle ilgili ise şu ifadelere yer verdi: